KU Leuven betaalt personeel jarenlang onder wettelijke minima

De KU Leuven betaalt een deel van haar administratief en technisch personeel al jarenlang structureel te weinig, zo schrijft het Leuvens studentenblad Veto maandag. Vlaamse regelgeving koppelt de verloning van een werknemer aan het vereiste diploma van een functie. Maar in de functie-indeling van de KU Leuven starten beginnende werknemers in bepaalde functies consequent een graad te laag.

De overtreding is vorig academiejaar ontdekt door de socialistische vakbond ABVV. Het probleem zit hem voornamelijk bij bepaalde starterjobs, waarvoor een masterdiploma vereist is. Bepaalde sollicitanten kwamen en komen in een lagere loonsklasse terecht, volgens het systeem van de KU Leuven een “ingroeigraad”, om zich in te werken in de job. “Maar dat is onwettig”, zegt de ABVV.

Op dit moment loopt er sociaal overleg tussen de vakbonden en de universiteit. De KU Leuven wenste volgens Veto nog niet te reageren op de zaak, om de onderhandelingen niet te bemoeilijken. De vakbonden willen een onmiddellijke rechtzetting en een schadevergoeding voor de getroffen personeelsleden.