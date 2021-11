Jannik Sinner komt opnieuw top 10 wereldranglijst tennis binnen

Jannik Sinner komt opnieuw de top 10 binnen op de maandag gepubliceerde ATP-ranking, daags na de finale van de ATP Finals in Turijn.

Vorige week moest de Italiaan zijn tiende plaats afstaan aan de Canadees Felix Auger-Aliassime, na het toernooi in Stockholm. Deze week wisselen beide spelers opnieuw van plaats: Sinner is tiende voor Auger-Aliassime, elfde.

De Canadees zette na zijn halve finale in Stockholm een punt achter zijn seizoen, terwijl Sinner twee wedstrijden speelde op de ATP Finals als vervanger van zijn geblesseerde landgenoot Matteo Berrettini.

Verder zijn er geen wijzigingen in de top 10. Alexander Zverev, winnaar van de Masters, behoudt zijn derde plaats achter de Serviër Novak Djokovic en de Rus Daniil Medvedev, die de Duitser in Turijn versloeg in respectievelijk de halve finales en de finale.

‘Nole’ beëindigt het seizoen voor de zevende keer in zijn carrière op de eerste plaats. Hij verbetert zo het record dat hij deelde met Pete Sampras.

David Goffin (39e) en Zizou Bergs (185e) behouden hun positie. Kimmer Coppejans (205e, +6), Ruben Bemelmans (211e, +4) en Michael Geerts (326e, +14) klimmen op de wereldranglijst.

De ATP-ranking op maandag 22 november (tussen haakjes de ranking op 15 november):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 11.540 punten

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 8.640

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 7.840

4. (4) Stefanos Tsitsipas (Gri) 6.540

5. (5) Andrey Rublev (Rus) 5.150

6. (6) Rafael Nadal (Spa) 4.875

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 4.568

8. (8) Casper Ruud (Noo) 4.160

9. (9) Hubert Hurkacz (Pol) 3.706

10. (11) Jannik Sinner (Ita) 3.350

11. (10) Felix Auger-Aliassime (Can) 3.308

12. (12) Cameron Norrie (GBr) 2.945

13. (13) Diego Schwartzman (Arg) 2.625

14. (14) Denis Shapovalov (Can) 2.475

15. (15) Dominic Thiem (Oos) 2.425

16. (16) Roger Federer (Zwi) 2.385

17. (18) Christian Garin (Chl) 2.353

18. (17) Aslan Karatsev (Rus) 2.351

19. (19) Roberto Bautista Agut (Spa) 2.260

20. (20) Pablo Carreno Busta (Spa) 2.230

...

39. (39) David Goffin 1.476

185. (189) Zizou Bergs 360

205. (211) Kimmer Coppejans 313

211. (215) Ruben Bemelmans 301

326. (340) Michaël Geerts 148

394. (390) Christopher Heyman 104

450. (450) Steve Darcis 81

457. (457) Jeroen Vanneste 80

493. (470) Gauthier Onclin 70

494. (497) Arthur De Greef 69

591. (601) Arnaud Bovy 50

595. (593) Yannick Mertens 49

618. (695) Joris De Loore 44

777. (777) Clement Geens 24

790. (794) Benjamin Dhoe 24

821. (822) Julien Cagnina 21

892. (896) Raphael Collignon 16

899. (950) Simon Beaupain 14

1022. (1003) Maxime Pauwels 11

1090. (1128) Buvaysar Gadamauri 9

12387. (1231) Romain Faucon 6

1298. (1299) Martin Van Der Meerschen 5

1304. (1308) Tom Pisane 5

1411. (1410) Yannick Vandenbulcke 3

1481. (1458) Guillaume Dermiens 3

1487. (1651) Martin Katz 3

1493. (1477) Tibo Colson 3

1509. (1506) Maikel De Boes 3

1663. (1651) Alexander Hoogmartens 2

1835. (1822) Louis Herman 2

1835. (1822) Tuur Heuvinck 1

1835. (1822) Yannick Reuter 1

1947. (2008) Charles Tzicas 1

2024. (2008) Olivier Rojas 1