Ashleigh Barty sluit tennis af als nummer 1 van de wereld, Elise Mertens net buiten de top twintig

Er is geen enkele wijziging te noteren in de top 50 van de maandag gepubliceerde wereldranglijst in het vrouwentennis, na de WTA Finals die afgelopen week hun apotheose kenden in het Mexicaanse Guadalajara. De Spaanse Garbine Muguruza won het laatste WTA-toernooi van het seizoen met de beste acht speelsters van 2021.