Bashir Abdi lanceert tweede editie halve marathon Gent: “Eerste grote afspraak in 2022”

Bashir Abdi organiseert met zijn vzw Sportaround een tweede editie van de halve marathon van Gent, op 13 maart 2022. Hij verschijnt er zelf aan de start, zo vertelde hij maandag op een persmoment in Gentbrugge. “Het wordt mijn eerste grote afspraak in 2022.”

Bij de eerste editie van de halve marathon in Gent liep Abdi een persoonlijk record van 1u00:30, twaalf seconden boven het Belgisch record van Mohammed Mourhit. In maart volgt een tweede editie en de olympische medaillewinnaar verschijnt opnieuw zelf aan de start. “Als je het Europees record op de marathon kan lopen, moet je ook het Belgisch record op de halve marathon kunnen lopen”, zegt hij. “Het wordt mijn eerste grote afspraak in 2022. Ik kan overal een halve marathon lopen, maar ik wil het in bijzijn van mijn vrienden en familie doen.”

Met de organisatie van de halve marathon in eigen stad wil Abdi iets neerzetten. “België is een atletiekland. Onze crossen en pistewedstrijden zijn wereldberoemd, maar er zijn geen internationale wedstrijden op straat. Daar willen we iets aan veranderen. We willen echt wereldtoppers aan de start krijgen”, aldus de Europese recordhouder op de marathon.

Hoofdorganisator Bert Misplon geeft nog wat meer duiding bij de organisatie van de halve marathon. “We willen Bashir een wedstrijd voor eigen publiek gunnen”, zegt hij. “De eerste editie was al een succes, terwijl dat midden in de coronacrisis niet zo evident was. We willen nog groeien. We mikken zowel op de massa als op de elite. De mensen kunnen hier onze eigen Gentse wereldtopper komen aanmoedigen, en als ze willen zelfs samen met hem aan de start staan”, besluit Misplon.