Taliban verbieden films en series met vrouwen

In Afghanistan heeft de taliban verregaande beperkingen opgelegd aan de inhoud van televisie-uitzendingen. Zo mogen televisiestations niet langer films of series uitzenden waarin vrouwen voorkomen of waarin de islamitische sharia of de Afghaanse waarden met de voeten getreden worden. Dat blijkt uit een richtlijn van het ministerie voor de Bevordering van Deugd en Preventie van Ondeugd.