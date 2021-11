Inval bij PostNL in Mechelen en Wommelgem na meldingen frauduleuze praktijken

Maandagochtend zijn een tal van sociale inspecteurs binnengevallen bij koerierbedrijf PostNL in Wommelgem en Mechelen. De actie komt na meldingen over chauffeurs die zonder rijbewijs zouden rijden en minderjarigen die zouden tewerkgesteld worden.

Om 6 uur vanochtend vielen de sociale inspectiediensten, politie en douane binnen bij een PostNL-depot in Wommelgem. Even later gebeurde dit ook in een depot in Mechelen. De politie heeft verschillende bestelwagens verzegeld. Chauffeurs werden gevraagd terug naar huis te gaan.

Resultaten over de actie zijn voorlopig nog niet bekend. De inspectiediensten doen onder meer onderzoek naar onderaannemers die chauffeurs laten rijden zonder rijbewijs en minderjarigen van 13 à 14 jaar oud die mee pakketjes moeten afleveren vanuit de busjes.

“Chauffeurs zijn de moderne slaven”

De Belgische Transportarbeidersbond (BTB-ABVV) publiceerde maandag een zwartboek waarin wordt uitgelegd hoe Post NL, GLS en DPD zich op een wansmakelijke manier organiseren voor het afleveren van pakketten.

“Deze bedrijven hebben geen enkele chauffeur in dienst en werken uitsluitend via onderaanneming”, legt Tom Peeters, adjunct-federaal secretaris BTB, uit. “Ze duwen elke verantwoordelijkheid van zich af en persen hun chauffeurs tot de laatste druppel uit. Getuigenissen van (voormalige) chauffeurs maken pijnlijk duidelijk dat ze de moderne slaven van deze bedrijven zijn, terwijl ze op geen enkele manier hun stem kunnen laten horen.”

BTB-ABVV stelde zich daarom burgerlijke partij in de rechtszaak die het parket tegen Post NL en GLS opstartte.

