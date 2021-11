Eddy Leppens bereikt halve finales Huons Championship, Caudron redt het niet

Leppens (PBA-10) nam met 15-7 en een gemiddelde van 2.143 per beurt de eerste set voor zijn rekening. In set twee noteerde de 51-jarige Lommelaar een reeks van tien caramboles, wat goed was voor 15-4 setwinst. Park Kwang-Yeol (PBA-116) bood in de derde set iets meer tegenstand. Maar het was Leppens die de set won voor een plaats in de halve finales.

Daarin neemt hij het op tegen de Zuid-Koreaan Shin Jung-ju (PBA-105), die een matige spelende Frédéric Caudron (PBA-53) met 3-1 wandelen stuurde.