OPROEP. Doe jij een zelftest bij een privéfeestje?

Zelftests krijgen een grotere rol in de strijd tegen het coronavirus: in discotheken en danscafés, maar ook steeds vaker op privéfeestjes. Spreek jij met je vrienden en familie af om allemaal een zelftest te doen?

Voorlopig zijn er in ons land geen beperkingen in het aantal mensen die je thuis mag ontvangen. Experts en huisartsen raden wel aan om allemaal een zelftest te doen, om zo privéfeestjes veiliger te laten verlopen. Van verjaardagen tot housewarming: heb jij afgelopen weekend een feestje gehad, of staan er de komende weken nog privéfeestjes op de planning? Hebben jullie afgesproken om allemaal een zelftest te doen? Hoe pakken jullie dat praktisch aan? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

(hdb)