Antwerps ModeMuseum moet weer maanden dicht

In Antwerpen zal het ModeMuseum (MoMu) de deuren sluiten van eind januari tot september 2022. Het museum vierde onlangs nog feestelijk de heropening na een lange renovatieperiode, maar een probleem met de klimaatinstallatie gooit roet in het eten.

Het technisch euvel werd al deze zomer vastgesteld, maar toen werd besloten om door te zetten met de heropening zoals gepland dankzij een tijdelijke oplossing. Aan het eind van de lopende expo “E/MOTION. Mode in transitie”, op 23 januari 2022, gaat het museum dicht voor een meer structurele aanpak van het probleem.

“Elk museum, ook een modemuseum, heeft nood aan een goed functionerende klimatisatie”, zegt MoMu-directrice Kaat Debo. “Kledij kan erg fragiel zijn. We zijn erg teleurgesteld met dit nieuws, maar we mogen onze collectie en de stukken van onze bruikleners niet in gevaar brengen.”

De werken zelf zouden niet zo lang duren, maar de dubbele verhuisoperatie van de stukken en museale installaties neemt volgens Debo wel weer heel wat tijd in beslag. Daarom zal het MoMu pas in september 2022 weer de deuren openen. De voor het voorjaar geplande expo’s worden naar het najaar uitgesteld.

Over de kostprijs van de werken is nog niets bekend. Bouwheer AG Vespa, de vastgoedpoot van de stad Antwerpen, zal dat deel van het dossier afhandelen. Mogelijk zal geprobeerd worden de kosten te verhalen op de partij die verantwoordelijk zou zijn voor de fout.

Onder meer de MoMu Shop, het museumcafé, de bibliotheek, Copyright Bookshop en Restaurant Renaissance zullen wel open blijven tijdens de werken. MoMu zal in januari ook een reeks laatavondopeningen van het museum organiseren zodat zo veel mogelijk bezoekers nog de kans krijgen om langs te komen voor de sluiting.