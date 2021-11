“Het stinkt naar zweet”: wie heeft het pak van Jan Jaap van der Wal al aangehad in ‘De slimste mens’?

Jan Jaap van der Wal zetelt maandag in de jury van De slimste mens ter wereld, maar er hangt een geurtje aan de Nederlander. Volgens de cabaretier heeft een ander jurylid het pak al eens gedragen, maar wie zou dat kunnen zijn? Misschien kan Glints helpen om het mysterie te ontraadselen. De rapper valt in wegens een coronabesmetting bij een van de kandidaten en ruikt alvast fris: “Ik kwam uit de douche toen ze me opbelden om mee te doen.”