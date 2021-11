IOC-voorzitter Thomas Bach heeft videogesprek met Peng Shuai: “Opgelucht toen ik zag dat het goed met haar ging”

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak zondag in een dertig minuten durende videoconferentie met de Chinese tennisspeelster Peng Shuai, zo maakte het Internationaal Olympisch Comité in een verklaring bekend.

In het videogesprek met Bach gaf Peng te kennen dat ze veilig is. Li Lingwei, een IOC-lid in China die Peng al jaren kent, en Emma Terho, voorzitter van de Atletencommissie, namen ook deel aan de atletencommissie. “Ik was opgelucht toen ik zag dat het goed ging met Peng. Haar gezondheid was onze grootste zorg”, zei Terho in een officiële verklaring van het IOC.

De videoconferentie kwam er nadat de internationale sportwereld en ook verschillende instanties en overheden hun ongerustheid hadden geuit over het welzijn van Peng. Sinds ze op 2 november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli beschuldigde haar te hebben gedwongen tot seks, was het stil rond haar. Het bericht, dat ze op het Chinese sociale medium Weibo had geplaatst, stond ook maar erg kort online voordat het werd verwijderd.

In een officiële verklaring zei het IOC dat Peng de commissie had bedankt voor de bezorgdheid over haar welzijn. Ze benadrukte voorts dat ze “veilig en gezond is en in haar huis in Peking verblijft. Maar ze zou nu graag willen dat haar privacy wordt gerespecteerd. Daarom brengt ze haar tijd nu het liefst door met vrienden en familie.”

Het IOC heeft enkel een stilstaand beeld vrijgegeven van het gesprek, maar volgens Terho was Peng ontspannen. Nog volgens het IOC accepteerde Peng een uitnodiging om in januari, voorafgaand aan de Winterspelen in Peking, te dineren met Bach, Terho en Li.

Eerst communicatie stelde niet gerust

Voor dit videogesprek werden vanuit China al meerdere pogingen gedaan om aan de wereld te bewijzen dat Peng in orde is. Zo deelden Chinese staatsmedia eind vorige week een e-mail die van Peng zou zijn. Daarin stelde ze dat alles goed met haar ging. Hoofd van de Women’s Tennis Association (WTA) Steve Simon hechtte echter weinig geloof aan de authenticiteit van de mail en stelde dat hij haar zelf meermaals had proberen te contacteren, zonder succes. Hij eiste controleerbaar bewijs dat Peng veilig was.

Vrijdagavond verschenen dan de eerste beelden van Peng op sociale media, opnieuw via Chinese staatsmedia. De journalist die foto’s deelde, zei dat de tennisster de beelden zelf had gedeeld om haar contacten ‘een goed weekend’ te wensen. Ook aan de beelden werd echter niet veel geloofwaardigheid gehecht, omdat het niet duidelijk was hoe recent ze zijn. Afgelopen weekend verscheen voor het eerst sinds de beschuldiging een video van Peng. Die werd op Twitter gedeeld door Hu Xijin, de hoofdredacteur van Global Times, een Chinese staatskrant. Volgens hem werden de beelden zaterdag gemaakt.

Die beelden stelde de internationale sportwereld echter nog steeds niet meteen gerust. Frankrijk, de VS en het VK eisten meer duidelijkheid over het welzijn van Peng. En ook de WTA vond dat die niet voldoende bewezen dat Peng in orde was.

WTA-topman Simon reageerde dat hij “blij is haar te zien, maar dat het onduidelijk blijft of ze vrij kan handelen en eigen keuzes kan maken, zonder dwang of inmenging”. “Deze video volstaat niet”, zei hij. “Ik heb van bij het begin gezegd dat de gezondheid en veiligheid van Peng Shuai mij zorgen baart en ik vermoed dat haar beschuldigingen onder de mat worden geveegd.” De WTA-baas zei ook dat de “relaties met China (die een grote geldschieter is in de tenniswereld, red.) aan een zijden draadje hangen”.

