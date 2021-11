Berlaar

Zanger en presentator Niels Destadsbader gaat op meerdere plaatsen in Vlaanderen padelclubs oprichten. Dat is ook het geval in Berlaar. Aan de terreinen van FC De Weerdt op de Liersesteenweg zijn daarvoor bijna tweehonderd bomen gekapt. Maar daar was blijkbaar geen kapvergunning voor. En dat heeft wel wat gevolgen.