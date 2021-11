Adelaide organiseert twee toernooien in aanloop naar Australian Open

Adelaide zal in januari 2022 twee tennistoernooien, voor zowel mannen als vrouwen, ontvangen in aanloop naar de Australian Open (17-30 januari). Dat heeft Steven Marshall, de premier van de deelstaat Zuid-Australië, maandag aangekondigd. Begin dit jaar werden alle voorbereidingstoernooien in Melbourne Park georganiseerd nadat de spelers uit quarantaine kwamen.

Spelers die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 kunnen deelnemen aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Zaterdag bevestigden de organisatoren van de Australian Open dat niet-gevaccineerden niet welkom zijn. Het is nog niet zeker of de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic zijn titel zal verdedigen in Melbourne. De Serviër wil geen klaarheid scheppen over zijn vaccinatiestatus omdat hij dat een privézaak vindt.

Tennis Australia zal de komende dagen het volledige programma richting de Australian Open bekendmaken.