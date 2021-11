Lummen

Lander De Lauré (26) uit Heusden-Zolder, zorgkundige in wzc Frederickxhof in Lummen.

Lucky Jaenen (24) uit Genk, nachtverpleegkundige in wzc Sint-Jozef in Nieuwerkerken.

Kinderen: Eli (7 maanden).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We werkten samen in het wzc Sint-Jozef in Nieuwerkerken en waren al snel beste maatjes. Twee jaar later hebben we al een zoontje.” (klu)

