Adele in tranen na verrassing uit het publiek

Adele mag dan een van de grootste sterren der aarde zijn, ook de Britse zangeres is gewoon nog steeds van vlees en bloed. De superster, die met haar nieuwe album 30 weer helemaal terug is van weggeweest, kon tijdens opnames van de tv-special An Audience With Adele haar emoties, én tranen, niet bedwingen.

In de uitzending, die al eerder was opgenomen en zondagavond in Groot-Brittannië te zien was op zender ITV, krijgt Adele van actrice Emma Tompson de vraag of er in haar jeugd iemand was die haar heeft gesteund of geïnspireerd. Daarop antwoordt ze: “Ja, ik had een lerares op Chestnut Grove die mij Engels gaf, Miss McDonald. Het was maar één jaar, maar zij was degene die mij liet kennismaken met literatuur. Ik ben altijd geobsedeerd geweest door Engels – en nu helemaal, aangezien ik liedjes schrijf.”

Miss McDonald was bovendien een fervent street dancer. “Ik vond het veel te eng om met haar mee te doen, maar in de kantine liet ze haar dansjes zien. Ze was echt ontzettend cool. Zo innemend. Ze zorgde ervoor dat we het belangrijk vonden, terwijl wij wisten dat zij óns belangrijk vond. Ze had ook van die gouden armbandjes om en ze droeg glitterjurkjes. Ze was gewoon zo ‘bloody’ cool en sympathiek, dat ik er altijd naar uitkeek om naar de Engelse lessen te gaan.”

Visagiste

Wanneer diezelfde Miss McDonald vervolgens in het publiek blijkt te zitten, komen bij Adele de tranen. “Je bent geweldig, schat!”, schreeuwt de zangeres het uit, met een stevige knuffel tot gevolg. “Oh mijn god, ik ben zo trots op jou. Bedankt dat je mij nog kent”, fluistert de lerares in het oor van haar voormalige leerling, waarop Adele antwoordt: “Jij hebt mijn leven volledig veranderd. Mam, mam! Kun je dit geloven?”

Het gehuil zorgt er wel voor dat de zangeres even snel een bezoekje moet brengen aan de visagiste. Na de belofte om nummers uit te wisselen, verlaten de twee het podium. “Alan (komiek en radiopresentator Aan Carr, red.), kun je even vijf minuten het publiek vermaken terwijl ik weg ben?” Tegen haar band: “Speel Make You Feel My Love en laat Alan het zingen.” Volledig van zijn stuk gebracht geeft de Britse comedian vervolgens zijn eigen draai aan een van Adeles grootste hits...

In het London Palladium zaten naast Emma Thompson, onder anderen actrice Emma Watson, acteurs David Tennant, Bryan Cranston en Samuel L. Jackson, rapper Stormzy, zangeres Dua Lipa en presentator Graham Norton.