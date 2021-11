Politievakbond VSOA: “Wij zijn de dweil van de maatschappij”

De politie had enkele duizenden betogers verwacht, maar ze waren uiteindelijk met 35.000 om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Er braken uiteindelijk ook rellen uit waardoor een 40-tal betogers opgepakt werden, drie agenten moesten naar het ziekenhuis en er was ook veel materiële schade. VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin spreekt maandag in De Ochtend op Radio 1 van “klein crapuul” die het nodig vonden “om tijdens zo’n betoging geweld te gebruiken. Het begint een gewoonte te worden. En het wordt tijd dat justitie daar paal aan perk stelt. En dat diegenen die opgepakt worden ook zeer zwaar gestraft worden, maar in de praktijk stellen we vast dat ze geitenwollensokkenstraffen krijgen.” Hij roept justitie dan ook op om zeer strenge straffen uit te spreken in plaats van symbolische. “Onze mensen blijven gemotiveerd, maar de politie wordt gebruikt als de dweil van de maatschappij.”

Hij verwees daarbij ook naar de vakbondsacties van afgelopen week. De politiediensten vragen al jaren om opslag, maar worden telkens van het kastje naar de muur gestuurd. En ook dit keer bleek op de onderhandelingstafel dat er geen euro beschikbaar was. “We worden uitgespuwd door de regering. Eerste minister De Croo zei dat onze acties er ver over waren. De eerste acties waren nochtans vreedzaam. De tweede acties waren verkeerscontroles door collega’s. Die waren met steun van de korpschefs en waren en wettelijke opdracht.” Op die verkeerscontroles kwam vanuit de maatschappij veel kritiek, want veel mensen stonden er lang door in de file. “Door de betoging zondag stond heel Brussel vast. Niemand heeft daarover geklaagd. Als de politie manifesteert, moet dat ook kunnen.”

Maandag trekken de politievakbonden opnieuw naar Brussel voor een manifestatie en overleg met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “We willen zo snel mogelijk rond de tafel en nu moet er wel boter bij de vis komen. Maar vergeet ook de andere voogdij-minister niet. Het is ook tijd dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kleur bekend.”

