Geen vaccin = geen feest: horeca wil meteen strengere regels na eerste weekend met nieuwe maatregelen

Horeca Vlaanderen wil de nieuwe maatregelen in het uitgaansleven meteen aanpassen. “De keuze tussen een mondmasker op de dansvloer of een negatieve zelftest blijkt in de praktijk heel moeilijk te werken”, zegt CEO Matthias De Caluwe. Hij legt opnieuw het 2G-ticket (genezen of gevaccineerd) op tafel, waarbij een negatieve test dus niet meer volstaat. En hij vraagt uniforme regels voor feestzalen, evenementen, danscafés en discotheken.

“De annulaties bij feestzalen en cateraars stromen binnen”, zegt De Caluwe. “De horecazaken die teren op congressen en evenementen merken dezelfde tendens.” Maar er werd dit weekend vooral uitgekeken naar het effect van de nieuwe maatregelen in het nachtleven.

Discotheken mogen openblijven, op voorwaarde dat iedereen een coronapas heeft en een mondmasker draagt. Dat laatste kan enkel worden vermeden met een negatieve zelftest die wordt afgelegd aan de deur. Verschillende grote discotheken investeerden de afgelopen week in een overdekte “teststraat”. “De kosten daarvan zijn wel zeer hoog”, zegt De Caluwe. “De aankoop van duizenden zelftests en extra personeel om de tests af te nemen en te controleren.” Daartegenover staan bovendien minder opbrengsten, want het aantal feestvierders lag zaterdag gevoelig lager dan de voorbije weken. Komt daarbij dat de feestzalen hun beklag doen omdat zij niet met de zelftests mogen werken en daardoor sowieso bij elk dansfeest met meer dan vijftig aanwezigen mondmaskers moeten verplichten.

Horeca Vlaanderen legt daarom het 2G-beleid opnieuw op tafel, een voorstel dat begin vorige week door de regering heel snel van tafel werd geveegd. Dat houdt in dat niet-gevaccineerden geen groen scherm meer krijgen bij een negatieve PCR-test. Alleen wie gevaccineerd is of hersteld is, kan met zijn coronapas dan nog binnen in discotheken (en hoeft daar geen mondmasker te dragen). “We vragen om die maatregel ineens ook door te trekken naar danscafés, feestzalen en evenementen. Het gaat immers om dezelfde activiteiten”, zegt De Caluwe.

Boycot

Vanuit de horeca klonk afgelopen weekend ook veel gemor over de oproep van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op Radio 1 om horecazaken die het niet nauw nemen met de controles op de coronapas te boycotten. De Caluwe noemt dat “onvoorzichtig taalgebruik dat niet meteen bevorderlijk is voor de samenwerking waartoe zoveel horecauitbaters bereid zijn”. Ook Vandenbroucke leek dat te beseffen. Zondag kwam hij terug op zijn uitspraak. “Een ongelukkige uitdrukking”, zo klonk het op RTL-TVI.