Honderden mensen hebben hun huis op het Italiaanse eiland Vulcano, een van de Eolische eilanden ten noorden van Sicilië, moeten verlaten wegen de veel te hoge CO₂-concentratie in de lucht. Dat is het gevolg van de verhoogde vulkanische activiteit op het eiland. De bewoners moeten de nacht elders doorbrengen, berichten Italiaanse media zondag.

De noodtoestand is afgekondigd op Vulcano door de toenemende vulkanische activiteit. Er komen gassen vrij, waardoor het zuurstofniveau in de lucht daalt en dat creëert ademhalingsproblemen. De hoge CO₂-concentraties kunnen zelfs dodelijk zijn. Het alarmniveau op Vulcano ging van “geel” naar “oranje”.

Meer bepaald in de buurt van het haventje Porto di Levante is de luchtkwaliteit slecht. Zo’n 300 bewoners mogen de nacht niet meer in hun huis doorbrengen. Het eiland wordt ook verboden terrein voor toeristen en dat gedurende één maand.

De laatste vulkaanuitbarsting op Vulcano dateert van 1888.

