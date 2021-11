BV’s van ‘Over de oceaan’ zeilen weg: “De code van mijn bankkaarten is 5499”

Er is geen terugweg meer: zondagmiddag vaarde de nieuwe bemanning van ‘Over de oceaan’ uit in Spanje. Bedoeling is om binnen 18 dagen heelhuids aan te komen aan de andere van de Atlantische Oceaan.

Met twaalf zijn ze in totaal, de BV-vloot van Play4. Naast de bekende koppen van dienst – Ella Leyers (33), Annelien Coorevits (34), James Cooke (37), Jonas Geirnaert (39), Elodie Ouédraogo (40) en Gert Verheyen (51) – tekent ook een vierkoppige filmploeg present. Aan het roer staan, net als vorig jaar, kapitein Piet Smet en zijn eerste stuurman Willem Stellamans.

De voltallige bemanning van het ‘Over de oceaan’-zeilschip. — © IF

Bij het vertrek in het Spaanse Gran Canaria namen de deelnemers nog afscheid van hun meegereisde geliefden. Zo werd Ouedraogo uitgezwaaid door haar man Jeroom en hun zoontje Remus, Coorevits en Leyers door hun zussen en Cooke door zijn echtgenoot Dorian. Geirnaert zorgde bij het uitvaren nog voor de komische noot. Hij neemt kraaltjes, spiegeltjes en andere geschenken mee, “omdat ik ervan uitga dat we een nieuw continent gaan ontdekken. En dit wil ik nog zeggen aan het thuisfront: de code van al mijn bankkaarten is 5499.”

Eindbestemming is Saint Lucia, een Caribische eilandengroep. Speciaal is dat de tocht deze keer allesbehalve vrijblijvend is: de BV’s nemen deel aan de Atlantic Rally For Cruisers, een zeilwedstrijd die al sinds 1986 wordt georganiseerd. Het is de grootste race van zijn soort en telt elk jaar zo’n 250 deelnemers. Hoe de bekende Vlamingen het doen, zien we in de loop van volgend jaar op Play4.

LEES OOK. Deze zes BV’s doen mee aan tweede seizoen ‘Over de oceaan’: “Mijn moeder heeft me al gewaarschuwd dat ik geen seconde mijn reddingsvest mag uitdoen” (+)

