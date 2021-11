Wagen rijdt in op kerstparade in Wisconsin: meerdere doden, twintigtal gewonden

Wagen rijdt in op kerstparade in de Verenigde Staten. — © Reuters

Zondagavond is in Waukesha (Milwaukee), in de Amerikaanse staat Wisconsin, een wagen ingereden op een kerstparade. Volgens de politie en hulpdiensten werden meer dan twintig mensen geraakt, onder wie minstens twaalf kinderen, en vielen meerdere doden.

Het incident gebeurde rond 16.39 uur lokale tijd tijdens een kerstmisoptocht door de stad.

Het is niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De wagen, een rode SUV, reed in elk geval wel door een wegbarricade en zou zich met hoge snelheid hebben verplaatst. Volgens getuigen werden onder anderen fanfareleden en een groepje jonge danseressen omvergereden, waarna de bestuurder bleef doorrijden.

Ooggetuigen hadden het over tientallen mensen die op de grond lagen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

Sommige media berichtten ook over schoten, maar die werden volgens de politie afgevuurd door een agent die het voertuig probeerde te stoppen. Daarbij werden geen omstaanders geraakt.

Slachtoffers

Het voertuig kon worden onderschept en een “person of interest” is gearresteerd, verklaarde politiechef Dan Thompson. Op een persconferentie zei hij dat meer dan twintig personen werden omvergereden, onder wie kinderen, en dat er “enkele overlijdens” zijn. Een precies aantal werd nog niet vrijgegeven. De identificatie van de slachtoffers is nog bezig.

Volgens lokale ziekenhuizen worden zeker 28 gewonden behandeld na het incident, zo blijkt uit verklaringen aan CNN. Kinderziekenhuis Children’s Wisconsin in Milwauki behandelt naar eigen zeggen 15 patiënten. Aurora Medical Center-Summit zegt dat het 13 patiënten behandelt, van wie er 3 in kritieke toestand zijn, 4 in ernstige toestand en 6 in redelijke toestand.

Eerder had brandweercommandant Steven Howard bekendgemaakt dat 12 kinderen en 11 volwassenen naar verschillende ziekenhuizen waren gebracht.

Kinderen, senioren en priester

Corey Montiho, bestuurslid van het schooldistrict van Waukesha, vertelde aan Milwaukee Journal Sentinel dat het dansteam van zijn dochtertje getroffen was. “Er lagen overal pompons en schoenen en gemorste warme chocolademelk. Ik moest van het ene ineengezakte lichaam naar het andere gaan om mijn dochter te vinden. Mijn vrouw en twee dochters werden bijna geraakt”, zei hij. “Mijn familie is veilig, maar velen zijn dat niet. Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn hand, ze kreeg een toeval en ze bloedde uit haar oren. Ik hield haar moeder vast toen ze in elkaar zakte. Alstublieft, bid.”

Het aartsbisdom van Milwaukee zei dat een van de gewonden een katholieke priester was, naast “katholieke schoolkinderen uit Waukesha” en “meerdere parochianen”.

Ook de seniorendansgroep “Milwaukee Dancing Grannies” werd getroffen.

© AFP

© AP

© AP

© AFP