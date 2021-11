Rob de Nijs voor het eerst en het laatst in het Sportpaleis: gedragen door het publiek

Een paar jaar geleden leek het alsof Rob de Nijs zijn laatste Belgische concert al gespeeld had. Bij de Nederlandse zanger werd Parkinson vastgesteld, en toen hij tijdens een concert op het podium in elkaar stuikte, leek het stilaan tijd om te stoppen. Zijn échte afscheid werd door corona uitgesteld naar gisteravond. De Nijs – na zestig jaar carrière voor ’t eerst in het Sportpaleis – werd uitgewuifd door collega-artiesten en 12.000 fans. Al verliep het optreden niet helemaal zoals verhoopt.