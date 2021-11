Wereldkampioen Gerwyn Price verslaat Peter Wright overtuigend en wint opnieuw Grand Slam of Darts

Gerwyn Price heeft op overtuigende wijze de Grand Slam of Darts gewonnen. De wereldkampioen nam in de finale vlotjes de maat van Peter Wright: het werd 16-8. Het is al de derde keer dat Price het toernooi wint, want in 2018 en 2019 was hij er ook de beste.

De confrontatie tussen Price en Wright was er ook een tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Eerder op de dag hadden ze zich beiden geplaatst voor de finale: Price had geen al te grote problemen met James Wade (16-9), terwijl Wright een geweldige comeback nodig had tegen Michael Smith. De Schot boog een achterstand van 8-12 nog om in een zege (16-12).

Was Wright na die slopende wedstrijd niet zo fris als opponent Price? Het zou kunnen, want het was de regerende wereldkampioen die een raketstart nam. Price haalde de eerste leg binnen met een checkout van 140 - wat een manier om de finale te starten - en haalde ook de twee volgende legs meteen binnen: 3-0.

Wright vocht daarna eindelijk terug, maar bij een stand van 6-3 duwde Price terug het gaspedaal in. The Iceman won vier legs na elkaar en drukte zo het mes op de keel van Wright (10-3).

Heel even kwam Wright nog terug in het spel. De Schot knokte zich terug tot 12-6, maar daarna nam Price weer het commando over. Bij een tussenstand van 15-6 kreeg de Welshman een eerste matchdart op dubbel 5. Die benutte hij niet. Wright hield de match nog even in leven: hij gooide zelfs nog een checkout van 155 terwijl Price de beslissende matchdarts bleef missen. Het bleek uitstel van executie: Price haalde het uiteindelijk met 16-8.