Leider Union vernedert KV Oostende op eigen veld en diept kloof met achtervolgers nog verder uit

Union doet mee dit seizoen. Is het niet voor de titel, dan zeker voor de Champions Play-offs. Een gezondheidswandeling aan zee resulteerde in een zware 1-7 op het veld van KV Oostende, dat week na week dramatischer gaat voetballen. Undav was bij de Brusselaars de grote man met vier goals. De voorsprong van Union op Club en Antwerp telt nu al zeven punten: waar eindigt dit sprookje? Herfstkampioen is het alvast wél al.