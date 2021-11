Peter Mertens, ook bij zijn afscheid strijdvaardig: “Eigenlijk zitten we nu in de vierde golf van slecht beleid”

Peter Mertens: “We gaan tegen zere schenen blijven stampen. We blijven een anti-establishmentpartij. En dus zullen we kritiek terugkrijgen. Wie klappen uitdeelt, moet ook kunnen incasseren.” — © Jan Van der Perre

Peter Mertens wilde eigenlijk sportjournalist worden, maar Karl Marx en Dirk Van Duppen beslisten er anders over. Gelukkig voor de PVDA, want onder zijn voorzitterschap nam de populariteit van de partij een hoge vlucht. “Maar als ik aan dit tempo blijf voortdoen, sterf ik binnen acht jaar aan een hartaanval. Het is tijd om de fakkel door te geven aan jongere mensen. We hebben er een aantal klaarstaan die dat kunnen.”