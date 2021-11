Inbrekers hebben vorig weekend toegeslagen in een huis in de Kwezelstraat. Daar stalen ze juwelen, kleding en drank. Een raam en een deur werden opengebroken. Vrijdagavond werd via een raam binnengedrongen in een huis in de Langveldstraat. Daar zijn de daders gevlucht toen het alarm begon te loeien. maw