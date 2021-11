Membruggen (1-1 tegen Grimbie) neemt de leiding over van Diepenbeek, dat haar wedstrijd tegen Lanaken uitgesteld zag. KMR Biesen A liet geen steek vallen tegen Zutendaal A: 3-2. STA Genk A boekte tegen Boxberg A de zege van de hoop: 2-0. Jordy Heeren (foto) was de rots in de STA-branding. (edst)