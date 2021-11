In Eversel zijn zaterdagavond vier inbraken vastgesteld. De daders sloegen toe in de Pater Beckersstraat, de Bavostraat, de Rodenbachlaan en de Everselkiezel. De inbrekers forceerden op twee plaatsen de achterdeur. Ze probeerden ook op een adres via het keukenraam. De eerste melding bij de politie kwam al rond 19 uur. Over de buit van de rooftocht is niets bekend. maw