Tragische beelden zijn het die Mario Lebrato in Spanje kon vastleggen. Kort nadat de wetenschapper een zwartpunthaai had vrijgelaten in de oceaan, werd het dier het slachtoffer van een groep andere haaien. Ze takelden het dier zodanig hard toe dat het met een gapende wonde verder moest zwemmen. Of de haai de aanval uiteindelijk heeft overleefd, is niet geweten.