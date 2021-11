Real Madrid zet laagvlieger Granada makkelijk opzij en is voorlopig leider in La Liga, Eden Hazard ontbreekt opnieuw

Real startte sterk en stond na 25 minuten al 0-2 voor na doelpunten van Marco Asensio (19.) en Nacho (25.).

Tien minuten later zorgde de Colombiaan Luis Suarez (34.) verrassend voor de aansluitingstreffer, meteen ook de ruststand. Na rust scoorde Hazards concurrent Vinicius (56.) vrijwel meteen de 1-3.

In minuut 67 maakte Monchu het nog iets makkelijker voor Real doordat hij een rode kaart onder de neus kreeg. Even later profiteerde Ferland Mendy (76.) van het mannetje meer en zorgde hij voor de 1-4 eindstand.

Real is nu alleen leider met twee punten meer dan Sevilla. Het Real Sociedad van Adnan Januzaj kan zondagavond die leidersplaats wel overnemen mits een zege tegen Valencia.