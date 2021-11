Wat een sprookje: Kenny De Ketele wint zijn laatste Zesdaagse van Gent samen met Robbe Ghys

Ze hebben het geflikt: Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben zichzelf opgevolgd in de Zesdaagse van Gent. Voor Kenny De Ketele is het een sprookje, want deze Zesdaagse was zijn allerlaatste. Roger Kluge en Jasper De Buyst hielden het spannend tot het eind, maar moesten vrede nemen met de tweede plek. De slotdag werd wel ontsierd door een zware val van Mark Cavendish - die afgevoerd moest worden - en Lasse Norman Hansen.

De Ketele en Ghys sprokkelden in totaal 376 punten. Net 69 punten meer dan Jasper De Buyst en de Duitser Roger Kluge. De Deense wereldkampioenen Michael Morkov en Lasse Norman Hansen werden derde op 6 ronden met 368 punten achter hun naam. Iljo Keisse met de Brit Mark Cavendish werd 4e op 7 ronden met 266 punten. Otto Vergaerde en Jules Hesters eigenden zich de 5e plaats toe op 13 ronden en met 160 punten achter hun naam.

Zware val

De finale werd wel volledig ontsierd door een zware valpartij met de Brit Mark Cavendish en de Deen Lasse Norman Hansen. Eerstgenoemde moest zelfs opgeven en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De Denen Morkov/Hansen konden hun kansen niet verdedigen na die val.

In aanloop naar de afsluitende ploegkoers over een uur, met in de laatste 50 ronden een sprint om de tien ronden, waren er nog acht nevennummers af te werken. Yoeri Havik won de eerste puntenkoers, Mark Cavendish de tweede. De tijdrit over 500 meter ging naar Tuur Dens met Marc Hester. Kenny De Ketele zette de eerste dernyreeks naar zijn hand, Iljo Keisse de tweede.

De supersprint was een kolfje naar de hand van Jules Hesters. Kenny De Ketele en Robbe Ghys regelden de ploegafvalling net als de tijdrit baanronde. Zij sprongen zo naar de leiding in de tussenstand met net evenveel punten, 354, als de Denen Michael Morkov/Lasse Norman Hansen. In dezelfde ronde reden Jasper De Buyst met Roger Kluge, maar zij telden slechts 281 punten. De rest van het pak volgde op twee ronden of meer en zij waren dus uitgeteld voor de eindzege.

Spannende finale

Van bij de start regende het aanvallen. Net voor halfkoers pakten Kenny De Ketele/Robbe Ghys uit met een doublette. Er werd zo nog meer olie op het vuur gegooid in een spannende finale. Morkov/Hansen counterden net als De Buyst/Kluge. Met nog zowat 20 minuten te rijden knalden Mark Cavendish en Lasse Norman Hansen zwaar tegen de piste. Beiden bleven een tijdlang liggen. ‘Cav’ werd afgevoerd voor verdere medische controle, de Deen kon wel zijn weg verderzetten. De wedstrijdjury besliste daarop nog slechts de laatste 10 minuten en 50 ronden af te werken. De ‘schwung’ was er bij de wereldkampioenen uit, terwijl Iljo Keisse alleen de ploegkoers moest afwerken. Deze laatste consolideerde zijn vierde plaats.

Kenny De Ketele/Robbe Ghys gooiden in de laatste 50 minuten al hun troeven op tafel. Dit onder andere met een nieuwe succesvolle doublette. De Ketele/Ghys volgen zo zichzelf op als eindwinnaars van deze Zesdaagse van Gent.