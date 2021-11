Gemeenteraad vergadert opnieuw digitaal omwille van vierde coronagolf

Na de recente fysieke vergaderingen in de foyer van het cultureel centrum treffen we de gemeente- en ocmw-raadsleden maandag 29 november om 20 uur dus terug thuis aan, achter hun computer. Zij buigen zich o.m. over volgende agendapunten: aanduiding nieuwe leden raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf, aanstelling nieuw bestuurslid vzw Toerisme, toekenning investeringstoelagen aan de kerkbesturen van Smeermaas en Veldwezelt, bestek aanstelling ontwerper RUP KMO-Kiezelweg en wijziging gemeentelijk personeelskader. De OCMW-raad neemt kennis van het ontslag en de voordracht van een nieuw lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Belangstellenden kunnen de vergadering online volgen via www.youtube.com/gemeentelanaken.

Eddy Vandoren

Info: www.lanaken.be