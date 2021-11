Zesdaagse van Gent stilgelegd na zware valpartij van Mark Cavendish en wereldkampioen Lasse Norman Hansen

De Zesdaagse van Gent is op de slotdag even stilgelegd nadat Mark Cavendish en wereldkampioen Lasse Norman Hansen zwaar ten val kwamen. De Zesdaagse ligt momenteel even stil terwijl er herstellingswerken aan de piste worden uitgevoerd. Volgens Jasper De Buyst zou er een flesje water op de piste gevallen zijn, waardoor die er spekglad bij lag.