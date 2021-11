Manchester City blijft in zog van leider Chelsea dankzij twee klasseflitsen tegen Everton

Manchester City kon aanvankelijk geen gaatje vinden tegen Everton, maar op slag van rust lukte het toch na een schitterende actie van João Cancelo. Raheem Sterling pikte de geweldige voorzet op en werkte in één tijd af: 1-0.

Een nieuwe klasseflits bezorgde City al vroeg in de tweede helft een verdubbelde voorsprong. Deze keer was het Rodri die het publiek verwende met een fantastische uithaal. Boeken toe voor Everton, zo bleek, want City hield de voorsprong moeiteloos vast. Bernardo Silva maakte er in de slotfase ook nog 3-0 van.

Manchester City blijft in de stand tweede op drie punten van leider Chelsea. Nummer drie Liverpool volgt op één puntje van de Citizens.

(pivan)