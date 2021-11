Eli Iserbyt wint nu ook klassieker in Koksijde en is opnieuw steviger leider in Wereldbeker

Eli Iserbyt heeft voor het eerst in zijn carrière de Duinencross in Koksijde gewonnen. De West-Vlaming bleek na een spannende wedstrijd aan de kust net iets sterker dan Laurens Sweeck en Toon Aerts. Iserbyt verstevigt daarmee ook zijn leidersplaats in de Wereldbeker, waarin hij nu vier zeges heeft geboekt in zeven manches.

Nadat de Duinencross vorig jaar niet kon doorgaan omwille van de coronapandemie, kon het veldritpeloton in 2021 wel rijden in Koksijde. Vooraf stond ook al vast dat er een nieuwe winnaar op de erelijst zou komen: de afwezige Mathieu van der Poel won de laatste drie edities en ook Wout van Aert - winnaar in 2014 - was er niet bij.

Vlak voor de start gingen de hemelsluizen open aan de zee, maar lang duurde dat niet. De renners konden dus in het zonnetje aan hun race beginnen. Eli Iserbyt, zaterdag nog winnaar in Merksplas, verloor al snel een hoop plekken nadat hij uit zijn klikpedaal schoot. Quinten Hermans nam de kop, met Europees kampioen Lars van der Haar in zijn spoor.

Valpartijen

Hermans sloeg in de openingsronde meteen een kleine kloof, maar na een foutje kwamen Iserbyt en later ook Toon Aerts aansluiten. In de achtergrond vonden intussen de eerste valpartijen plaats: Lars van der Haar ging erbij liggen in een glibberige bocht, seconden later volgde Laurens Sweeck zijn voorbeeld.

In de tweede ronde nam Iserbyt de kop over van Hermans. Het tempo zakte, waardoor een grote tros renners weer kwam aansluiten. Dat was niet naar de zin van Van der Haar: hij draaide het gashendel open en ging samen met Iserbyt, Aerts en Hermans op pad. Maar ook zij kwamen niet helemaal weg: Iserbyt en Aerts kregen het in een afdaling zelfs even met elkaar aan de stok.

Iserbyt slaat toe in slotronde

Ook in de volgende rondes kon niemand het verschil maken. Aerts en Iserbyt deelden allebei prikjes uit: voor Van der Haar, Sweeck en Hermans was het aanklampen geblazen. In de allerlaatste ronde maakte Iserbyt de beslissende demarrage: Aerts probeerde het gaatje nog te dichten, maar kon niet meer verhinderen dat Iserbyt zijn vierde zege in zeven Wereldbekermanches scoorde. Daarmee is de West-Vlaming ook weer wat steviger leider. Sweeck en Aerts mochten uiteindelijk als tweede en derde mee het podium op.