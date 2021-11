Veilige wandelroute voor senioren en rolstoelgebruikers

De gemeente en het OCMW krijgen signalen over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de toestand van de voetpaden in de dorpskernen. “Na onze rolstoeltocht blijkt dat er hier en daar ingrepen noodzakelijk zijn”, klinkt het bij OCMW voorzitter Mark Vanherk.

Het opzet van dit onderzoek is een veilige wandelroute uitstippelen, zonder te veel hindernissen voor gebruikers van rolstoelen en rollators. “Maar ook voor moeders met een buggy ’s ondervinden soms wel eens problemen”, weet schepen Vanmierlo.

De realisatie van een wandeling voor alle leeftijden werd uitgetest door de werkgroep. “Op onze wandeling door het dorpscentrum, naar het Beukenhof en het recreapark blijken een aantal obstructie ’s voor problemen te zorgen. Soms moet men af van het voetpad naar het fietspad, ook staan er auto ’s verkeerd geparkeerd en is er slecht zicht door overhangende beplanting”, vult schepen Lieve Theuwissen aan. De gemeente zoekt samen met de mobiliteitsambtenaar naar de gepaste oplossingen.

Ondertussen is er nieuwe wandelroute en brochure uitgewerkt door het animatieteam van het WZC De Voorzienigheid, met aandacht voor mensen met dementie. De route is 3 km lang en gaat van de ingang van het WZC naar het parochiehuis, via de Kaulillerweg, Kallerstaat en Hoogstraat naar de St.-Jobskapel, via de Heuvelstraat naar de Kapelstraat. De tocht wordt verder gezet via de Brugstraat. Of je kan via het Poststraatje en Heuvelstraat wandelen naar de passantenhaven richting Schippersstraat om zo na het oversteken van de Sportlaan terug te wandelen naar het WZC en het dorpshuis. RDr