FUTSAL OVERZICHT. Limburgse tweedeklassers winnen allemaal hun match

Omdat Hasselt (pas maandag) en Eisden-Dorp (door coronagevallen) niet aantraden, moest Borgloon de Limburgse eer hoog houden bij de elite. Dat deed Renolim met 4-7-winst bij staartploeg Lierse waardoor het zich – met nu al zeventien punten bonus – “gered” rekent. Zover is het nog niet, maar dit loopt natuurlijk niet meer fout. Jawad Yachou was de blikvanger tegen zijn ex-club met vijf goals. In tweede nationale B wonnen de drie Limburgse clubs die aan de bak moesten - Wellen, Genk en Meeuwen - hun partij.