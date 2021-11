Voorbereidende werken fietspad Wijshagen

Ter hoogte van de aansluiting met de Rietenstraat is de aannemer gestart met graafwerken. — © roger dreesen

Oudsbergen

Een veertigtal geïnteresseerden kregen tijdens een infovergadering alle informatie over de aanleg van fietspaden en gescheiden riolering langs de Wijshagerkiezel in Wijshagen. De aanleg past in het veilig fietsbeleid dat de gemeente stapsgewijs uitvoert.