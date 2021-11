Vandenbranden en Pollefliet kronen zich tot eindlaureaten Toekomstzesdaagse

Het Belgische koppel Noah Vandenbranden/Gianluca Pollefliet is zondag eindlaureaat geworden van de 55e Toekomstzesdaagse. Ook op de slotdag kwam hun leiderspositie, die ze innamen sinds de openingsdag, niet meer in gevaar. Zij sprokkelden in totaal 152 punten bij elkaar.

De Britten Noah Hobbs/Joshua Tarling consolideerden hun tweede plaats (92 punten). De Fransen Clément Petit/Nicolas Hamon vervolledigden het podium, op een ronde met 100 punten achter hun naam. De Nederlanders Yanne Dorenbos en Noël Luijten werden vierde (84 punten) en eindigden net voor de Zwitsers Fabian Weiss/Damien Fortis (59 punten).

“Wij hebben het op de slotdag allemaal goed kunnen controleren. De twee laatste dagen liep het trouwens redelijk goed bij ons. Bovendien sprokkelde mijn teamgenoot Gianluca Pollefliet een pak punten tijdens de puntenkoersen op de eerste drie dagen. Wij hadden bij het ingaan van deze laatste ploegkoers een ruime voorsprong en het kwam erop aan alles rustig af te wachten en zo niet meer in de problemen te komen. De Britten hebben er wel nog alles aan gedaan om ons de zege afhandig te maken maar dat is hen lekker niet gelukt. Het is schitterend om nu op die lange erelijst van de Toekomstzesdaagse te staan. Hopelijk is deze zege een stap hogerop waard. Vragen de organisatoren volgend jaar om deel te nemen aan de ‘echte’ zesdaagse dan zeg ik niet neen. Het zal dan wel afzien zijn maar dat neem ik er zeer graag bij”, verduidelijkte Noah Vandenbranden.

“Het zou inderdaad mooi zijn om volgend jaar bij de ‘grote jongens’ te rijden”, vult Gianluca Pollefliet aan. “Wij trainden in aanloop naar onze Toekomstzesdaagse met onder andere Tuur Dens. Die heeft hier deze week wel het een en ander laten zien in ‘t Kuipke. De meeste Belgische baanwielrenners kennen ons onderhand wel. Bovendien is het volgend jaar de 100e jaargang van de Zesdaagse van Gent en is er het afscheid van Iljo Keisse. Daar zouden wij toch graag bij zijn. We gaan er alvast niet van uit dat het nu al het geval is maar met deze zege hebben we toch een mooi visitekaartje afgegeven denk ik”, lacht Gianluca Pollefliet.

Vandenbranden en Pollefliet volgen de Britten Max Rushby en Alfred George op als eindlaureaat van de Toekomstzesdaagse.