Annemarie Worst is het snelst in het zand van Koksijde

Annemarie Worst heeft zondag de Duinencross in Koksijde gewonnen. Denise Betsema werd tweede, wereldkampioene Lucinda Brand strandde op de derde plek. Voor Worst is het haar eerste zege van het seizoen.

De 25-jarige Worst haalde het na vijf ronden voor haar landgenote Denise Betsema, die 17 seconden later over de meet bolde. Betsema was de enige die kon aanklampen bij Worst, tot die in de voorlaatste ronde alleen op avontuur trok. De Nederlandse wereldkampioene Lucinda Brand werd derde op 37 seconden.

Sanne Cant was de eerste Belgische. De Belgische kampioene finishte als twaalfde op 3:03.

Het was voor Worst de eerste wereldbekerzege sinds januari 2020.