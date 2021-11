Gelegde heggen dienden als veekering of als ondoordringbare afscheiding. Deze techniek verdween door de komst van prikkeldraad. Terwijl een gelegde haag duurzaam is een ecologische meerwaarde, mits goed onderhoud.

Er zijn kijkdagen op 18 december in Bocholt (Broekstraat 12) en op 4 december in Pelt (De Vrundenweg 6). Een expert geeft uitleg over heggen leggen en demonstreert de techniek. Je bent welkom tussen 9u en 16u. De kijkdagen zijn gratis, aanmelden is verplicht.

Wil je het vak onder de knie krijgen, schrijf je dan tijdens de kijkdagen in voor de workshops op 22 januari in Pelt, 5 februari in Bocholt, 19 februari in Hamont-Achel, telkens van 9 tot 16u. RDr