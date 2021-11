Sébastien Ogier steekt 8e wereldtitel op zak na winst in Rally van Monza

Sébastien Ogier (Toyota) heeft zondag zijn achtste titel in het WK rally veroverd sinds 2013. De Fransman stelde zijn eerste plaats in de WK-stand veilig door de laatste manche van het seizoen, de Rally van Monza, op zijn naam te schrijven. Thierry Neuville (Hyundai) eindigde in Italië als vierde.

De Brit Elfyn Evans (Toyota) eindigde als tweede in Monza en is vicewereldkampioen. De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) maakte het podium in Italië compleet, voor Neuville.

Toyota-rijders Ogier en Evans waren de enige twee die nog in aanmerking kwamen voor de wereldtitel bij de rijders. Beiden drukten meteen hun stempel op de rally en waren bijgevolg een maat te groot voor de concurrentie. Ogier presteerde op vrijdag zeer sterk in de bergritten maar moest tegen het einde van de dag de leiding laten aan Elfyn Evans die op zijn beurt beter presteerde tijdens de circuitritten.

Op zaterdag waren er zes klassementsritten, goed voor vijf positiewissels bovenaan het klassement. Ogier en Evans lieten elkaar niet los en namen beurtelings de leiding. Uiteindelijk sloot Ogier de tweede wedstrijddag af als leider met een minieme voorsprong van 0.5 sec op Elfyn Evans. Zondagochtend kreeg Ogier een ferme waarschuwing toen hij tegen hoge snelheid een betonnen chicane raakte en daarbij zijn rechtervoorband en velg beschadigde. De Fransman profiteerde van het kampioenengeluk en verloor quasi geen tijd. In de daaropvolgende rit ging Evans in de fout en sloeg tot twee keer de motor af. In diezelfde rit nam een geschrokken Ogier flink wat gas terug, maar hij behield wel de leiding vanwege het tijdverlies van Evans. Tijdens de powerstage kwam de zege van Ogier niet meer in het gedrang.

Ogier behaalt een achtste wereldtitel, 54 WK-zeges en 91 podiumplaatsen. De Fransman, die eerder in 2019 zijn afscheid al had aangekondigd maar omwille van de wereldwijde coronapandemie uiteindelijk nog twee seizoenen verder bleef rijden, maakt binnenkort zijn toekomstplannen bekend. Algemeen verwacht wordt dat hij volgend jaar een programma à la carte zal rijden. Deelnemen aan een volledig kampioenschap is uitgesloten aldus eerdere verklaringen van de Fransman.

Ogier, Evans, Rovanperä en Katsuta mochten in Monza ook gezamenlijk de champagne ontkurken. Dankzij hun sterke prestaties bezorgden zij Toyota de wereldtitel bij de constructeurs. De tweede titel sinds het merk in 2018 terugkeerde in de rallysport, de vijfde sinds het ontstaan van het WK in 1973.

Thierry Neuville eindigde uiteindelijk als vierde. Het ontbrak de Belg vrijdagochtend aan grip waardoor hij meteen moest achtervolgen en nooit kon meedoen voor de zege. Zaterdagochtend slipte hij op koude banden tegen een vangrail. Neuville verloor daarbij net geen halve minuut en zijn derde plaats aan Dani Sordo. Op de slotdag won hij nog alle drie de klassementsritten. De Belg eindigt vierde in Monza en sluit het WK 2021 af als derde.

Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) eindigen in Monza als vijftiende, goed voor de vierde plaats in WRC3.