Topviroloog Peter Piot: “Nog drie à vijf jaar met mondmasker in de winter”

Nee, de mondmasker zullen nog niet meteen verdwijnen als we de covid-pandemie onder controle willen krijgen. “Ik denk dat we naar een maatschappij gaan waarin we, zeker in de winterperiode in bepaalde omstandigheden, een mondmasker zullen gebruiken”, ze viroloog Peter Piot, adviseur van Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen, zondagochtend in de Zevende Dag.

Om hoeveel jaren het gaat, is niet precies te voorspellen: “Ik heb mijn kristallen bol niet bij natuurlijk, maar dat zal toch nog drie à vijf jaar zo zijn”, aldus Piot. “Maar het zal steeds beter worden, dankzij vaccinatie en collectieve discipline. We hebben zowel vaccinaties als mondmaskers nodig om de crisis te bedwingen”.

“Er zijn zeven keer meer ongevaccineerde mensen die gehospitaliseerd worden met Covid-19 dan gevaccineerde mensen”, stelde Piot. Voor hem is de vaccinatie van het zorgpersoneel essentieel: “Er zijn veel legale aspecten aan die uitgeklaard moeten worden, maar als arts begrijp ik niet waarom je iemand zo zou blootstellen aan het virus. Het gaat om de zwaksten, de minst weerbaren die in het ziekenhuis liggen. Als iemand die niet gevaccineerd is het virus binnenbrengt en daar de dood van die mensen veroorzaakt... Ja, dat is toch een kwestie van fundamentele ethiek.”

“Ik ben geen jurist”, zegt Piot, “maar wel een arts en als dokter hebben wij verplichtingen. Als je iemand opereert, moet je bijvoorbeeld ook gevaccineerd zijn tegen hepatitits.” Piot erkent dat iemands job afnemen zwaar is. “We moeten eerst zien of er alternatieven zijn, maar als het echt niet anders kan, moet het zo. Het gaat om het belang van heel veel personen tegenover het belang van één persoon. Het mondmasker zal niet volstaan in de ziekenhuizen: zonder vaccinatie zie ik het niet zitten. Dan gaan we echt mensen doden, dat kan je toch niet doen in een ziekenhuizen?”