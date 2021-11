Corona trekt streep door wintermarkt en nieuwjaarsreceptie

Voor het tweede jaar op rij is er in januari geen nieuwjaarsreceptie op het centrumplein. — © frmi

Eerste de harde cijfers: de voorbije week hebben 110 inwoners een positieve coronatest afgelegd. “Dat aantal is de laatste dagen enorm gestegen”, vertelt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Vrijdagnamiddag moesten we dan ook tijdens een extra schepencollege, in overleg met de lokale veiligheidscel, enkele belangrijke beslissingen nemen. Het grote prinsenbal van carnavalsvereniging De Klompenridders op 27 november in de sporthal kan niet doorgaan. Ook het Winter Weekend op 4 en 5 december op het centrumplein zal helaas niet kunnen plaatsvinden. Op beide evenementen kan door de drukte en het alcoholgebruik de afstand vaak niet gerespecteerd worden. We behouden wel de schaatsbaan in openlucht, maar hier gelden er beperkingen. Het grote sinterklaasfeest op zondag 5 december gaat in afgeslankte versie door op de buitenterreinen aan zaal De Bammerd, met Covid Safe Ticket en mondmaskerplicht.”

Samen klinken op het nieuwe jaar zal begin januari ook niet kunnen voor de Heersenaren. “Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners op het centrumplein verschuiven we naar de lenteperiode”, aldus Pirard. “We hopen met deze beslissingen enerzijds de verspreiding van het virus te beperken, anderzijds trachten we inventief te zijn om er toch een gezellige eindejaarsperiode van te maken. Intussen doen we een warme oproep dat iedereen zich aan de opgelegde regels houdt.” (frmi)