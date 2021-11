Pareijn wordt in de tang genomen door Brands en Didderiens. — © Dick Demey

Bocholt B blijft op kop in 4D, na een 3-5-zege in de topper tegen Bree-Beek B. Het moest daarvoor wel een 3-1-achterstand wegwerken. Zuur voor Bree-Beek B, dat eerder in de week ook al te horen kreeg dat niet zij, maar Bocholt B de eerste periodetitel toegekend kreeg.