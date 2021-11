Novak Djokovic zaait twijfel over deelname aan Australian Open nu vaccinatie verplicht is: “We zullen zien”

Novak Djokovic weet nog niet of hij aan de Australian Open deelneemt. “We zullen zien, we moeten afwachten”, zei de Serviër na zijn nederlaag tegen de Duitser Alexander Zverev in de halve finales van de ATP Finals.

Alleen gevaccineerde tennissers zijn welkom op de Australian Open, de eerst grandslam van het nieuwe seizoen die op 17 januari van start gaat. Djokovic wil nog steeds niet zeggen of hij zich heeft laten inenten tegen corona. De nummer 1 van de wereld won het toernooi in Melbourne al negen keer. Hij heeft net als Rafael Nadal en Roger Federer 20 grandslamtitels gewonnen. Federer is er op de Australian Open niet bij vanwege een knieblessure.

Voor de Australian Open van 2021, die in februari in plaats van januari plaatsvond, moesten de tennisspelers en -speelsters en hun coaches twee weken in quarantaine verblijven in hotels.