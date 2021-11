Kat Kerkhofs: “Dries moet niet overdrijven met zijn roze wolk”

Het eerste kind van Kat Kerkhofs (33) en Dries Mertens (34) zal Belg zijn én Italiaan. Kerkhofs bevalt op Italiaanse bodem omdat haar man het moment suprême anders zo goed als zeker zou missen. Voetbal en prioriteiten: de presentatrice van Dancing with the Stars wil er met plezier een boom over opzetten. “In Napels telt maar één ding: dat het een jongen wordt.”