Grote dievenbende slaat razendsnel toe in Louis Vuitton-winkel en maakt enorme buit

In het Amerikaanse Oak Brook heeft een grote dievenbende woensdag zwaar toegeslagen. Op bewakingsbeelden valt te zien hoe ze met veertien personen razendsnel een Louis Vuitton-winkel binnenstormen en alles meenemen wat er te grijpen valt. In minder dan een minuut maakten ze een buit ter waarde van maar liefst 100.000 dollar.

Bron : New York Post, KameraOne

Volgens de lokale politie hadden ze bewust gewacht op het moment dat de bewaker even een pauze nam. Na de diefstal gingen de daders ervandoor met drie vluchtauto’s. De politie is de bende op het spoor dankzij informatie over de wagens, al zijn de dieven tot dusver niet gevat.

(kmlo)