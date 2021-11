Magazijnier ontsnapt aan het ergste wanneer enorme rekken vol met alcohol instorten

Een magazijnier in de Russische stad Krasnojarsk is met veel geluk ontsnapt aan de dood. Een bewakingscamera filmde hoe de man in paniek wegliep toen twee grote rekken vol alcohol instortten. Een reddingsteam haalde hem vanonder het puin, waarna het slachtoffer met meerdere botbreuken werd overgebracht naar het ziekenhuis. Een onderzoek moet uitwijzen of het bedrijf in kwestie al dan niet de veiligheidsregels heeft overtreden.