De Kerstman komt aan in Hasselt in 2018. — © Sven Dillen

Hasselt

In Hasselt probeert men er ondanks corona nog een fijn eindejaar van te maken, maar toch ontsnapt men ook in de provinciehoofdstad niet aan enkele afgelastingen. Maar zo drastisch als elders, waar het hele winterprogramma geschrapt wordt, is het zeker niet.