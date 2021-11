Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen trekken als leiders de vijfde nacht Zesdaagse Gent in, D’hoore wordt gehuldigd

In dezelfde ronde volgt het Belgische koppel Kenny De Ketele met Robbe Ghys (304 punten), net als Jasper De Buyst met de Duitser Roger Kluge (252 punten). Iljo Keisse met de Brit Mark Cavendish staan op twee ronden en sprokkelden 234 punten. Op zeven ronden staan de Belgen Otto Vergaerde met Jules Hesters (144 punten). De rest van het pak volgt op tien of meerdere ronden.

Morgen/zondag valt om 17.30 uur het doek over deze 80ste Zesdaagse van Gent. Meteen kennen we dan de opvolgers van Kenny De Ketele met Robbe Ghys.

De stand na de vijfde avond, op zaterdag:

1. Michael Morkov/Lasse Norman Hansen (Den) 319 punten

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 304

3. Jasper De Buyst/Roger Kluge (Bel/Dui) 252

Op 2 ronden:

4. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/GBr) 234

Op 7 ronden:

5. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 144

Op 10 ronden:

6. Fabio Van Den Bossche/Vincent Hoppezak (Bel/Ned) 115

Op 13 ronden:

7. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned) 188

Op 20 ronden:

8. Jonas Rickaert/Silvan Dillier (Bel/Zwi) 149

Op 38 ronden:

9. Morgan Kneisky/Matias Malmberg (Fra/Den) 73

Op 46 ronden:

10. Gerben Thijssen/Michele Scartezzini (Bel/Ita) 50

11. Roy Pieters/Maikel Zijlaard (Ned) 34

Op 60 ronden:

12. Tuur Dens/Marc Hester (Bel/Den) 148.

Na de baanronde mochten Ghys en De Ketele deze keer niet juichen.

Geen feestje voor De Ketele

In de tijdrit-baanronde was er een kippenvelmoment toen Kenny De Ketele en Robbe Ghys de 166 meter tegen de tijd gingen aanvatten. Iedereen veerde op aangeven van de speaker recht en begon luidkeels de naam ‘Kenny’ te scanderen. De Ketele zette met Ghys de beste tijd neer, 8.565, tot Mørkøv en Hansen met 8.527 het aan de gang zijnde feestje compleet verknalden.

De drie topteams begonnen in dezelfde ronde aan de eerste ploegkoers van de dag. Ondanks de vele inspanningen slaagden De Ketele/Ghys er toch niet in hun tegenstanders een ronde aan te smeren. Uiteindelijk mochten De Buyst/Kluge en Keisse/Cavendish sprinten voor de zege. Daarin haalde Kluge het.

Huldiging Jolien D’hoore

De 31-jarige Jolien D’hoore werd zaterdagavond trouwens ook nog gehuldigd in het goed volgelopen Gents Kuipke. De vrouwen die aan de slag waren voor het omnium in deze Zesdaagse vormden een erehaag waarlangs de afscheidnemende renster passeerde en het publiek groette. “Dit is voor mij toch een redelijk emotioneel moment. Ik ben in ‘t Kuipke eigenlijk begonnen als 12-jarig meisje. Vandaag vier ik er mijn afscheid. De cirkel is dus rond. Ik heb een mooie loopbaan uitgebouwd. Een carrière waar ik wel alles heb uitgehaald wat erin zat. Ik heb klassiekers gewonnen en toonde me in de Olympische Spelen, de wereldkampioenschappen en de Europese kampioenschappen”, aldus D’hoore.